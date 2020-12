Deux projets d'innovation sociale en Wallonie picarde récompensés au Coopérathon Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Initié au Canada par la caisse coopérative Desjardins, le Coopérathon est la plus grande compétition d’innovation ouverte au monde. © DR

Importé et testé en Wallonie picarde dès 2019 par Entreprendre.wapi et le Hub créatif de Wallonie picarde (Wap’s Hub), l’édition belge du Coopérathon 2020, la plus grande compétition d'innovation, s’est étendue cette année à toute la Wallonie et à une partie de la Flandre. Elle a impliqué les autres hubs créatifs de Wallonie et le hub de Courtrai HangarK.



Pour cette seconde édition lancée en octobre 2020, des structures wallonnes parmi lesquelles la Province du Brabant wallon, le SPW, l’UCL, le Noshaq, Ideta et les villes de Tournai et de Mouscron, ont proposé des défis autour des thèmes de l’économie circulaire et sociale, l’accélération de la transition alimentaire, l’attractivité des centres-villes, la réduction des déchets ou encore de la mobilité.



Le concours est destiné aux entrepreneurs, étudiants, développeurs, designers, professionnels et experts souhaitant passer de l’idée à l’action. L’enjeu ? Selon le défi, un montant de 5000 euros ou un accompagnement de la même valeur pour permettre aux lauréats de concrétiser leur solution. Les gagnants bénéficieront d’un coaching personnalisé, participeront à des ateliers hebdomadaires et auront un contact privilégié avec des clients et partenaires potentiels pour mener leur projet vers le succès.



Une septantaine de participants représentant quatorze équipes se sont lancés dans le développement de solutions d’innovation sociale autour de ces challenges de développement durable. Ils ont présenté le résultat de leur travail lors de la finale qui s’est déroulée en visioconférence le 19 novembre dernier et a rassemblé les candidats, coachs, mentors, partenaires et représentants des villes de Liège, Seraing, Mouscron et Tournai.



Deux équipes Wapi parmi les lauréats



"Le Coopérathon est vraiment une expérience unique qui contribue à donner du sens à notre mission, déclare Philippe Luyten, président d'Entreprendre.Wapi. C’est une opportunité pour Entreprendre.wapi et pour le Hub créatif de Wallonie picarde de contribuer à relever les défis d’aujourd’hui et de demain, qu’ils soient en termes de santé, d’environnement, d’inégalités sociales. Les idées qui émergent aujourd’hui peuvent vraiment avoir un impact sur notre futur."



En Wallonie picarde, c’est l’équipe REanime qui a été récompensée pour sa solution au défi de la Ville de Mouscron qui veut développer l’attractivité des centres-villes et redéfinir le lien avec ses usagers. L’équipe pluridisciplinaire composée d’un sociologue, d’ébénistes, de designers et d’architectes propose un projet de mobilier urbain modulable. Le mobilier s’adresse aux enfants pour leur offrir de la sécurité et les éveiller au jeu, à la biodiversité… mais aussi aux habitants et aux passants. Polyfonctionnel, il permet de végétaliser l’espace urbain et de réunir la population au travers d’activités ludiques de (re)découverte de la ville.



À Tournai, l’équipe Forum Jeunesse, composée de représentants d’Infor Jeunes et des maisons de jeunes Masure 14 et Port’Ouverte, figure également parmi les lauréats de cette édition. Comment sensibiliser et motiver le jeune public à réduire ses déchets au quotidien ? La solution de Forum Jeunesse est la création d’un livre Zéro Déchet avec des recettes de biscuits sains et sans déchets, des recettes de cosmétiques respectueux de l’environnement, ainsi qu’une liste de bonnes adresses d’initiatives locales allant dans ce sens. Le projet prévoit aussi la mise en place d’ateliers spécifiques pour favoriser la réflexion et l’expérimentation des publics des maisons de jeunes. Des visites des commerces privilégiant le Zéro Déchet et le circuit court, des ressourceries, des magasins d’économie circulaire etc. impliqueront les écoles soucieuses de diminuer leur empreinte écologique.



"L’innovation et la cocréation sont depuis longtemps au centre des réflexions en Wallonie picarde. Il y a 10 ans, le groupe de travail COPERNIC du CHOQ réunissait La Maison de l’Entreprise, Innovatech, IDETA, IEG, Wapinvest ainsi que des chefs d’entreprise, avec l’objectif de favoriser l’innovation sur le territoire. Aujourd’hui, cette mission est assurée avec succès par le Hub Créatif de Wallonie picarde et prend une dimension régionale et même internationale avec le Coopérathon. L’édition 2020 nous a permis de tisser des liens plus forts avec les autres hubs créatifs de Wallonie et HangarK de Flandre, et d’aborder des secteurs dans lesquels nous sommes moins présents tels que la santé, l’écologie ou l’environnement. Je reste convaincu que c’est en fédérant les acteurs privés et publics que, forts de leurs complémentarités, nous pourrons lancer d’autres initiatives qui apporteront innovation et emploi sur notre territoire", ajoute Thierry Delvigne, président du Wap’s Hub Wallonie Picarde.