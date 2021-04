Deux services supplémentaires à Antoing pour aller se faire vacciner Tournai-Ath-Mouscron M. Del. En plus du taxi social du CPAS, il est désormais possible de faire appel à deux société actives au sein de la commune. © BAUWERAERTS DIDIER

Depuis quelques jours, les citoyens d'Antoing âgés de plus de 65 ans et connaissant des problèmes de mobilité peuvent profiter gratuitement d'un service de transport afin de se rendre au centre majeur de vaccination tournaisien.



Il suffit pour cela de faire appel à la société de taxi ATP de Fontenoy via le 0477.466.194 ou la société DS Navette de Maubray via le 0493.256.888, afin de prendre rendez-vous gratuitement. "Il sera demandé de fournir la copie de la convocation au centre de vaccination, la course sera prise en charge par la commune", assure-t-on auprès de l'administration communale qui précise que ce service vient en complément du taxi social du CPAS.