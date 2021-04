Deux trafiquants d'héroïne et de cocaïne, dont un mineur, interpellés à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le majeur a été placé sous mandat d'arrêt. © REPORTERS

Mardi dernier, les services de la zone de police du Tournaisis ont mené une nouvelle opération dans le milieu des stupéfiants.



En effet, ils ont interpellé, dans la rue des Campeaux, deux individus âgés de 16 et 20 ans qui s'adonnaient au commerce d'héroïne et de cocaïne. L'un a été présenté devant le juge de la jeunesse qui l'a libéré sous conditions tandis que le second a comparu devant la juge d'instruction qui lui a délivré un mandat d'arrêt.



"Cette interpellation a permis à nos services de saisir de l'argent, des téléphones portables ainsi qu'une voiture", détaille-t-on du côté de la zone de police du Tournaisis qui explique que l'enquête se poursuit.