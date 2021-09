Voilà presque deux mois que les inondations ont touché notre pays et plus précisément les provinces de Liège et du Luxembourg. A la suite de cette catastrophe naturelle, les habitants se sont retrouvés impuissants. Pour certains, des souvenirs ont complètement disparu. Pour d'autres, leur maison et tous leurs biens ont été détruits. Ainsi, de nombreuses personnes au grand cœur ont levé leurs manches afin d'aider les sinistrés d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs quelques jours après cet événement tragique, les associations, les commerces ou encore les administrations communales étaient submergés de dons. Mais qu'en est-il aujourd'hui ?