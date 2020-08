En effet, afin de finaliser le chantier de forage sous autoroute dans le Zoning de Tournai Ouest, la rue Terre à briques sera fermée entre les ronds-points autoroutiers et la rue du Mont des Carliers ce samedi 22 août entre 7 et 19h.

Du 22 août jusqu’au 10 novembre, d’important travaux vont être entrepris sur l’autoroute A16 sens Mons-Tournai entre Péruwelz et Vaulx . La circulation va basculer sur l’autre côté de l’autoroute. Dès lors, les sorties Antoing, Maubray et Gaurain seront fermées. Une zone de chantier de 4 m de large sera aussi installée rue Sainte Catherine jusqu’au carrefour avec la rue des Récollets du lundi 24 août à 7h au vendredi 04 septembre à 17h. De ce fait, la circulation et le stationnement seront interdits rue des Récollets depuis le carrefour avec la rue Sainte Catherine jusqu’au bas de chaussée. Dans les 2 rues, une déviation est mise en place pour la circulation piétonne.

Des travaux de pose de câbles, trottoir et voirie pour ORES seront effectués à Vaulx, rue des Abliaux jusqu’au Chemin d’Antoing en passant par les rues de la Dondaine et de la Brasserie et ce, du 31 août à 7h au 25 septembre à 17h. Et le remplacement d’un pont cadre plus clayonnage seront entrepris du 24 août à 7h jusqu’au 1er septembre rue de Lahamaide à Béclers. La circulation sera évidemment interdite sauf chantier.

Notez que la circulation est dévié également à la rue Royale à Tournai suite à des travaux.