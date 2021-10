Malgré la crise sanitaire, le taux de chômage est en diminution en Wallonie picarde. Le constat est d’ailleurs le même pour l’ensemble de la Wallonie qui voit son taux de chômage être réduit, notamment chez les personnes âgées de moins de 30 ans. La diminution du nombre de demandeurs d’emploi est encore plus significative en Wallonie picarde qui baisse de 7,2 % par rapport à l’année dernière. Le nombre d’offre d’emploi est quant à lui en hausse.

La situation en matière d’emploi se porte donc relativement bien après la crise sanitaire. "En Wallonie, le nombre de demandeurs d’emploi est toujours en baisse, et cela concerne surtout les moins de 30 ans où une baisse de 5,4 % des demandeurs d’emploi est constatée par rapport à l’année dernière", indique le Forem. "Ce nombre se situe même en-dessous du niveau de septembre 2019, soit avant la crise sanitaire. Il est actuellement de 201 797 demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie. Concernant le nombre d’offres d’emploi diffusées sur le site du Forem, il augmente de 30 % par rapport à l’an passé pour atteindre près de 40.000 offres."

Cette tendance se confirme également en Hainaut. "Le nombre de demandeurs d’emploi a diminué d’environ 5 % par rapport à l’année passée. Ce nombre est plus bas que celui de 2019, 2018 et même 2017", poursuit le Forem. "Le nombre d’offres d’emploi a quant à lui augmenté de 39% soit 4 300 opportunités diffusées par le Forem. Sur base de ces offres d’emploi, nous constatons que les secteurs qui engagent le plus sont les suivants : le commerce et la réparation de véhicules ou d’articles domestiques, le domaine de la santé et de l’action sociale et le secteur de la construction."

En Wallonie picarde, la diminution du nombre de demandeurs d’emploi est encore plus significative. "Une diminution de 7,2 % du nombre de demandeurs d’emploi a été relevée par rapport à l’an passé", informe le Forem. "Rien qu’au cours du mois passé, une diminution de 6,4 % a été constatée. Il y a actuellement 15 665 demandeurs d’emploi en Wallonie picarde. A Ath, ce nombre s’élève à 5 230 soit une diminution de 455 personnes par rapport à l’an passé et de 328 par rapport à septembre 2019. A Mouscron et Tournai, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés à fin septembre s’élève à 10 435 soit une diminution de 766 personnes par rapport à l’année dernière et de 257 par rapport à septembre 2019."