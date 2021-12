Comme une impression de déjà-vu… De trop vu ! Vendredi dernier, les gérants de discothèques ont à nouveau été sommés de fermer leurs établissements de nuit. Soit moins de deux mois après avoir pu rouvrir… et subi un an et demi de fermeture totale ! Georges Goderis, le gérant du ZooClub (Barry) oscille entre la résignation et la colère. "On a l’impression d’être victime d’un acharnement ; l’un des seuls secteurs auxquels on touche, c’est le nôtre alors qu’il n’est pas le plus problématique, déplore-t-il. Et surtout, cela intervient alors que nous avions mis en place des protocoles sanitaires stricts et qui portaient leurs fruits !"

Depuis quelques semaines, l’accès aux discothèques était conditionné par la présentation du CST, mais aussi la réalisation, sur place, d’un test rapide. "Tester tout le monde, ce n’était pas impossible", insiste Georges Goderis. "Sur une soirée, nous avions procédé à quelque 700 tests que nous avions pris en charge au prix d’1,15 € pièce, et cela nous avait permis de déceler deux cas positifs asymptomatiques. Finalement, c’était une bonne chose pour éviter à ces jeunes de propager encore davantage le virus et de rendre visite les jours suivants à des personnes plus vulnérables. Il s’agissait en quelque sorte d’un dépistage massif. Avant de décider de fermer les discothèques, on aurait peut-être pu mettre en place ce protocole dans l’Horeca ou dans les écoles, pour limiter les contaminations…"