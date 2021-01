Disparition à Brunehaut: avez-vous vu Marc Petit ? Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'homme âgé de 65 ans ne s'est plus manifesté depuis ce vendredi matin, vers 6h15, moment où il a quitté sa maison de repos. © DR

Ce vendredi, à la demande de M. Lechien, substitut du procureur du roi, la zone de police du Tournaisis a diffusé un avis de disparition.



En effet, ce vendredi 15 janvier, aux alentours de 6h15, Marc Petit a quitté sa maison de repos du Val Brunehaut, rue de Rongy à Brunehaut. Il ne s'est depuis plus manifesté. Une absence jugée inquiétante.



L'homme âgé de 65 ans est de corpulence assez forte et mesure 1m80. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon foncé ainsi que d'une veste 3/4. Il a les cheveux brun-roux, son allure est assez négligée.



Marc Petit se déplace à pied et n'est pas en possession de ses papiers.



Si vous pensez l'avoir aperçu, ou si vous avez des informations à son sujet, veuillez contacter les services de la zone de police via le 069.250.250.