La Ville de Tournai a décidé de ne pas renouveler sa convention avec l’asbl Terre qui récolte des vêtements dans les bulles bleues. La cause principale de cette résiliation : les dépôts sauvages aux abords des bulles. Ainsi, des alternatives sur le territoire de l’entité ont été trouvées. Il est désormais possible de faire une bonne action en les emmenant auprès de différents organismes comme la Croix-Rouge, la Ressourcerie Le Carré ou encore Al Maseon du Pichou. Possibilité également de les déposer dans des magasins de vêtements de seconde main, notamment Reciproque ou Envie d’autre chose.

Située à la rue Général Ruquoy, la boutique de seconde main, Re-Marques, ne voit pas cette résiliation positivement. "De manière générale, je ne revends pas les vêtements qu'on peut retrouver dans les bulles bleues. Chez moi, les clients recherchent la perle rare et une belle marque", explique la gérante. "D'ordinaire, la population évite de mettre ce type de vêtement dans les bulles. Avec la suppression de ces dernières, je risque d'avoir davantage de travail. Effectivement, dans les semaines qui arrivent, je vais sans aucun doute recevoir plus de dépôts que je vais devoir trier. Dans tous les cas, cette nouveauté ne changera rien au système de ma boutique, je resterai fidèle au style afin de garder une certaine qualité".

"Nous en avons déjà assez"

La boutique Envie d'Autre Chose, proposant un dépôt-vente, fait également partie des alternatives. Mais cette nouvelle ne ravit pas la commerçante. "On me ramène déjà un peu tout et n'importe quoi alors je n'ose pas imaginer avec la suppression des bulles bleues. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu davantage de dépôts et heureusement. Le secteur du vêtement devient très difficile. Aujourd'hui, je me retrouve, fin de saison, avec une boutique pleine à craquer. Les clients se font rares et je ne peux pas me permettre de prendre encore plus d'articles. Pour moi, la suppression de ces bulles bleues n'est pas une bonne chose. Il faudra faire plus de tri et cela demandera plus de travail alors que nous en avons déjà assez", conclut la gérante de la boutique Envie d'Autre Chose.