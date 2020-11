Dominique Martin (PTB) sur City Parking : "Les actionnaires n'ont qu'à faire comme les Tournaisiens, se serrer la ceinture" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Le PTB n'a pas approuvé la demande de City Parking concernant des reports de paiement à la Ville.



Tous les maillons et les secteurs de la société ont été impactés par le Covid-19. À Tournai, la société City Parking qui s'occupe de la gestion du stationnement n'a pas non plus été épargnée. Rappelons dans un premier temps que, lors du premier confinement, la société avait suspendu le contrôle du stationnement, soit du 18 mars au 18 mai.



Alors que l'entreprise est soumise au paiement d'acomptes trimestriels à la Ville, elle avait sollicité le report du paiement des deux premiers acomptes de l'année. Si la Ville précise que City Parking s'est acquittée de ces paiements, elle informe cette fois que l'entreprise lui a demandé de suspendre également les paiements des acomptes des troisième et quatrième trimestre et de reporter le paiement "lors du compte d'exploitation". Ainsi, dans l'hypothèse où le minimum garanti ne serait pas atteint, City Parking demande à la Ville à ce que son obligation se limite au paiement du résultat d'exploitation obtenu.