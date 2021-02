En effet, le Collège communal tournaisien a arrêté le calendrier des dates où le contrôle du stationnement dans l'intra-muros par CityParking se voit être suspendu.



Treize dates ont ainsi été arrêtées dont celle déjà passée du lundi 4 janvier à l'occasion du premier jour des soldes.



Il ne sera donc pas nécessaire d'apposer son disque bleu ou d'alimenter l'horodateur lors des fêtes des mères et des pères les samedis 8 mai et 12 juin, le vendredi 25 juin pour la braderie de juin, le jeudi 1er juillet pour le premier jour des soldes d'été, le lundi 13 septembre pour la braderie de septembre et le samedi 2 octobre à l'occasion de la journée du client.



En décembre, le contrôle du stationnement sera encore suspendu à l'occasion de six journées. À commencer par les samedis 11 et 18 décembre pour les festivités de fin d'année, les jeudi et vendredi 23 et 24 décembre pour les fêtes de Noël et les jeudi et vendredi 30 et 31 décembre, derniers jours de l'année.

C'est une nouvelle qui fait évidemment toujours plaisir aux automobilistes qui se stationnent au sein de la cité des Cinq Clochers.