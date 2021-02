Du changement pour l'organisation de courses cyclistes Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un nouvel arrêté royal vient modifier le règlement général de police de la cité des Cinq Clochers. © BELGA

Les organisateurs de courses cyclistes qui souhaitent emprunter le territoire communal de la cité des Cinq Clochers devront désormais adapter leur demande.



En effet, si le règlement général de police prévoyait que les courses cyclistes étaient autorisées à Tournai si la demande était introduite au moins trois mois avant la date de la manifestation et si le bourgmestre donnait son autorisation écrite, un nouvel arrêté royal prévoit désormais un nouvel échéancier plus précis et plus strict.



"Ce dernier ne correspond plus aux articles du règlement de police de Tournai, souligne le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Il est désormais exigé, via le nouvel arrêté, que l'organisateur introduise sa demande complète quatorze semaines avant la course."



L’échéancier prévoit également dans une ligne de temps précise les dates auxquelles les différents avis, qui proviennent du SPW et de la commission provinciale de l’aide médicale urgente, doivent être demandés et être remis au bourgmestre.



"Il est encore indiqué que, six semaines avant l'événement, je donne mon autorisation ou mon refus. Enfin, quatre semaines avant la course, je dois organiser une réunion de coordination multidisciplinaire."



Le Conseil communal a donc modifié son règlement général de police afin d'y inscrire les dispositions du nouvel arrêté royal. "Cette modification est importante pour les organisateurs de courses cyclistes."