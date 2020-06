Depuis ce vendredi, tout l’échangeur n°35 « Blandain/Hertain est à nouveau accessible à la circulation. La N7, qui était fermée pour permettre les aménagements du nouveau giratoire et la réhabilitation de la voirie, a également été totalement rouverte à la circulation.

Les dernières opérations à réaliser avant la fin du chantier nécessiteront les modifications de circulations décrites ci-dessous.

En effet, du lundi 15 au vendredi 19 juin : la rue René Lefebvre sera fermée à la circulation pour permettre la réalisation des dernières opérations au niveau du carrefour du Faisan. Une déviation sera mise en place via le chemin du Faisan.

Du lundi 22 au mercredi 24 juin : la N7 sera à nouveau fermée dans les deux sens de circulation entre le nouveau giratoire et le pont de l’autoroute.

Une déviation sera mise en place via le chemin du Faisan. Il restera alors à effectuer quelques opérations de marquage et de finitions qui n’auront pas d’impact significatif sur le trafic. Le chantier sera totalement terminé pour la fin du mois de juin.

Ce chantier, qui a débuté le lundi 16 septembre 2019, consiste à aménager un giratoire à la sortie n°35 « Blandain/Hertain » de l’E42/A8 vers la France.

Concrètement, ce chantier permet :de créer un nouveau giratoire pour accéder au nouveau parc d’activités économiques de Tournai Ouest III mis en œuvre par l’Agence de Développement Territorial IDETA; d’effectuer la réfection du revêtement de la N7 entre le giratoire et le carrefour N7/route de Blandain et d’adapter la bretelle de sortie n° 35 « Blandain/Hertain » vers la N7.

Depuis le 17 février dernier, le chantier est entré dans sa seconde phase qui se concentre sur la réfection des bretelles d’accès à l’autoroute, la réhabilitation de la N7 entre le nouveau giratoire et la route de Blandain, ainsi que l’aménagement du cheminement cyclo-piéton le long de la N7.

Il représente un coût de 1.895.036,93 € HTVA dont : 714.370,82€ HTVA à charge de la SOFICO et 1.180.666,11€ HTVA à charge d’IDETA et conventionné via un financement en plan Marshall

Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.

"Le parc d’activités de Tournai Ouest III est un projet important pour l’avenir économique de la Wallonie picarde puisqu’il permettra de compenser la saturation des parcs Tournai Ouest I et II et de proposer des terrains équipés aux entreprises souhaitant investir dans la région. IDETA a terminé actuellement la première phase d’aménagement du parc d’activités d’une surface de près de 25 hectares de nouvelles parcelles, une seconde phase d’une superficie similaire est en cours de réalisation. Cette phase permettra également d’assurer la liaison vers Tournai Ouest 2. Le nouveau giratoire et une voirie directe permettront de désengorger les accès actuels et faciliteront la mobilité au sein du pôle de Tournai Ouest", avance IDETA.