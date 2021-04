Ecolo/Groen demande le renouvellement automatique des statuts d'artistes dès ce 1er juillet Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © Tonneau

Une proposition de résolution a été déposée pour une mesure de relance à l'égard du secteur culturel.



Ce jeudi, Ecolo/Groen fédéral a déposé une proposition de résolution visant au renouvellement automatique des statuts d'artistes dès ce 1er juillet et ce jusqu'au 30 juin 2022. Cela signifierait une dispense des démarches et de recherche de contrats passés depuis plus d'un an et qui, à cause de la crise sanitaire, ont été annulés par la suite.



"En quelques lignes, c'est très simple : je plaide pour la diminution de la pression administrative actuelle sur les travailleurs et travailleuses issus du secteur culturel, détaille Marie-Colline Leroy, députée fédérale Écolo. On a vu à quel point la remise des contrats pouvait bloquer certains dossiers. Quand tout le monde va devoir renouveler son statut, début juillet, il y aura une période tampon, le ministre nous l'a garanti, mais au moindre grain de sable dans la remise des contrats, annulation, documents manquants, jours prestés ou non, etc., c'est toute l'indemnité qui est bloquée et c'est un parcours du combattant qui commence. Nous sommes sans cesse en train d’écouter les échos du terrain et je ne compte plus les témoignages qui nous reviennent."