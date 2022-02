2022 sera une année chargée de projets pour le gestionnaire du réseau de transport d’électricité Elia. Plusieurs projets, pour la majorité déjà lancés, devront en effet se poursuivre en province de Hainaut en vue de répondre à une demande toujours plus importante en énergie. Le Hainaut est en effet le premier consommateur d’électricité en Wallonie et le deuxième en Belgique. Adapter les infrastructures est donc primordial, selon Elia.

"Avec la transition énergétique amorcée, les industries s’électrifient de plus en plus afin d’atteindre l’objectif belge et européen zéro carbone", précise Julien Madani, responsable communication des projets Infrastructures d’Elia. "De nouveaux gros consommateurs font leur apparition en Hainaut et se localisent dans des zones où, historiquement, il n’y avait que des charges de moyennes intensités. Le réseau y est donc limité." L’apparition des véhicules électriques change également la donne.

Chez nous, plusieurs projets sont en cours afin d’adapter les infrastructures et de répondre aux besoins. "Un tronçon Harchies-Quevaucamps, actuellement en 70 kV, est concerné par un passage du réseau au gabarit 150 kV", précise Mélanie Laroche, en charge de la communication pour les projets infrastructures en Wallonie. "Nous avons conservé une ligne aérienne, comme c’était déjà le cas, pour plus d’efficacité et de cohérence."

Ce tronçon sera reconstruit "avec un tracé optimisé, s’éloignant au maximum des habitations" pour longer la voie ferrée et l’autoroute E42. La nouvelle liaison traversera les mêmes communes qu’actuellement, à savoir Bernissart et Beloeil, et s’étalera sur 5,4 kilomètres. Le tirage des conducteurs est en cours et en avril prochain, des balisages seront posés afin de rendre les lignes plus visibles pour les oiseaux, encore trop souvent victimes de ces structures aériennes. Elia espère une mise sous tension dans le courant du troisième quadrimestre 2022.

En parallèle, le gestionnaire poursuit le renouvellement en 150 kV de la ligne Ruien-Chièvres, en fin de vie et traversant actuellement les communes de Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles-en-Hainaut, Frasnes-les-Anvaing, Leuze-en Hainaut, Ath et Chièvres. C’est cette fois une liaison souterraine et non plus aérienne qui a été privilégiée. "Nous sommes dans l’attente des résultats de l’étude d’incidences environnementales. Ils seront présentés aux citoyens dans le cadre d’une permanence, comme nous le faisons généralement dans tous nos dossiers."

Une fois l’étude environnementale bouclée, Elia introduira sa demande de permis d’urbanisme. Une décision du fonctionnaire-délégué pourrait intervenir en fin d'année. La pose de la liaison souterraine pourrait alors être envisagée entre 2023 et 2025 tandis que la ligne aérienne serait démontée entre 2026 et 2027.