Un commerce de quartier



Le magasin de fleurs Dryada'lys se situe complètement hors du centre-ville de Tournai. Malgré que de nombreux commerces soient situés en plein centre, pour Elise Scheefals, c'était une volonté de s'installer dans le quartier du Palais de Justice de Tournai.



"Il y a déjà des fleuristes au centre-ville et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un commerce de quartier. Je savais qu'il y avait un peu de commerces par ici et qu'il y avait pas mal de personnes qui passaient régulièrement. De plus, j'aime beaucoup ce quartier et je n'aurai pas voulu être installée dans le centre de Tournai. L'avantage, c'est que dans le coin, j'ai moins de concurrence et j'ai l'impression d'avoir une relation plus proche avec la clientèle. Ce sont généralement des voisins ou des personnes qui habitent à deux rues qui viennent dans le magasin. Peut-être que les commerces situés dans le centre-ville touchent une clientèle plus large dont de nombreux touristes. Les personnes du quartier sont satisfaites d'avoir une nouvelle boutique dans le coin", ajoute la fleuriste. Le magasin de fleurs Dryada'lys se situe complètement hors du centre-ville de Tournai. Malgré que de nombreux commerces soient situés en plein centre, pour Elise Scheefals, c'était une volonté de s'installer dans le quartier du Palais de Justice de Tournai., ajoute la fleuriste. Même si Elise Scheefals est récemment installée, la jeune femme a de nombreux projets qu'elle souhaite concrétiser à l'avenir. "J'aimerais peut-être proposer plus de choses au niveau des fleurs. En ce qui concerne les créations artisanales, je souhaiterais en offrir davantage", conclut la gérante de Dryada'lys.

Elise Scheefals a ouvert son commerce Dryada'lys en pleine crise sanitaire et plus précisément en novembre 2020., déclare la gérante du magasin de fleurs.La jeune femme est une vraie passionnée et la pandémie du coronavirus n'a pas freiné son projet d'ouvrir son magasin., précise Elise.