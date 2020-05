Le SPW a entrepris des travaux de rénovation du revêtement de la RN57 et ce pour une durée approximative de 5 jours.

Ces travaux concernent le tronçon situé entre la sortie d’Ellezelles jusqu’au carrefour de la chaussée Brunehaut (parc à container) vers Flobecq.

Durant cette période, la circulation sera ouverte uniquement aux riverains de la rue de Lessines et du Paradis dont l’habitation est située le long de la RN57 ainsi qu’aux habitants n’ayant pas d’autre solution que d’utiliser cette voirie. C’est-à-dire Padraye 1 et 2 , n° 7 à 12 et Paradis n° pairs de 8 à 18. Il leur sera distribué deux « laissez-passer riverains » par habitation qu’ils devront compléter avant utilisation. L’administration délivrera des « laissez passer » supplémentaires sur simple demande au secrétariat communal.

Il est demandé aux habitants du haut du Paradis de quitter leur domicile via la Bruyère pour rejoindre Ellezelles ou Flobecq.

Le reste de la circulation sera déviée par le Grand Monchaut via les rues de Frasnes, Arbre Saint Pierre, Ronsart et Chaussée Brunehaut.

La pose du nouveau revêtement est prévue pour le jeudi 28 mai 2020. Lors de cette phase des travaux, il sera demandé aux riverains de limiter au maximum leurs passages et de suivre le sens de circulation du matériel de chantier, c’est-à-dire d’Ellezelles vers Flobecq. La circulation sur le nouveau revêtement ne sera possible qu’après quelques heures de durcissement.

Il est à noter que le bon déroulement de ces travaux est tributaire de la météo. En cas de modification de planning, une information circulera via le site internet et le compte Facebook de la commune.