La fin du confinement tant attendue permet aussi à L’Écomusée de rouvir ses portes. Vu les circonstances visiter l’Écomusée est aussi une piste à exploiter pour vous distraire. La Maison Louise, la classe, les jeux anciens, mais aussi le travail du tabac ou des plantes médicinales sont à découvrir à travers des anecdotes insolites ou de petits jeux ludiques à partager. Notez que la visite est exclusive car une famille à la fois dans le musée sera acceptée en même temps dans le musée.

Et la première activité post-confinement extérieure qu’il propose est le rallye des arbres remarquables. Ce sera l’occasion de redécouvrir en famille cette belle région lors d ‘un périple de 38 kilomètres.

À couper le souffle

Ce parcours vous fera découvrir le Pays des Collines, ses coins et recoins, sa nature magnifique et mystérieuse, son petit patrimoine pittoresque d’Ellezelles à Dergneau en passant par Buissenal ou Saint-Sauveur. Des paysages à couper le souffle se profilent.

Le rallye des arbres remarquables se déroulera en version journée, le dimanche 5 juillet, mais pourra également être réalisé en autonomie du 6 au 26 juillet.

Dans les deux cas, le questionnaire gagnant recevra un panier de produits du terroir, à déguster en toute gourmandise, car effectivement il y aura deux concours cette année.

Par ailleurs, afin de contenter tous les estomacs, un sachet pique-nique sera disponible au départ du rallye (sur réservation).

Visites sur réservations uniquement (info@ecomusee.eu ou 0489 16 93 10). 6 personnes maximum vivant sous le même toit. Chaque groupe bénéficie d’un accès exclusif à l’Écomusée durant une matinée ou un après-midi (du lundi au vendredi, de 10h à 12h ou de 14 à 16h).

Les conditions de visite sont disponibles sur www.ecomusee.eu.

Pour le rallye des arbres remarquables les départs et arrivées ont lieu à la salle touristique (derrière l’ancienne cure en travaux), Plada 6, 7890 La Hamaide (entité d’Ellezelles). Départs entre 10 et 11 h ; arrivées jusqu’à 16h30. Prix : 8€ par feuille de route (une seule feuille de route par voiture).

Dans le cas du rallye en autonomie, les feuilles de routes pourront être envoyées par la poste, ou par e-mail.

Réservation : par téléphone au 0489 16 93 10 ; par e-mail à info@ecomusee.eu ; ou directement sur l’événement Facebook Sachet pique-nique : 10€ (Produits locaux dans la mesure du possible, avec fruit, légume, 2 sandwichs jambon/fromage, saucisse sèche, biscuits et jus de pomme), à réserver pour le 1er juillet au plus tard. Pour plus d’informations : www.ecomusee.eu ou info@ecomusee.eu