Laurence Barbaix, échevine des Travaux au sein de la Ville de Tournai a tenu à signaler un effondrement au niveau du collecteur à hauteur de la sortie du Val Itma, rue Barthélémy Frison. Des barrières ont été posées pour la sécurité. Ipalle et le service voiries sont rapidement intervenus et une endoscopie de l’égouttage sera réalisée la semaine prochaine. La voirie quant à elle, reste ouverte.

Entre le 17 juin et le 15 juillet, le démontage de trois poteaux Carrière d'Antour pour ORES (trois jours ouvrables) à Ramegnies-Chin. Du 20 juin au 1er juillet, des travaux de relamping sont planifiés sur la RN50.

A Froyennes, le 20 juin, entre 13h et 16h, l'enlèvement d'un pylône publicitaire à la station-service Shell face au rond-point de la rue de Maire est prévue. La circulation sera interdite entre le rond-point et l'entrée du parking du supermarché Carrefour (dans le sens parking - rond-point).

Du 20 au 25 juin, les travaux de réfection de voiries se poursuivent à Lamain. Toute la semaine prochaine, la rue René Lefebvre - sur sa partie comprise entre la chaussée de Lille et le carrefour formé par le chemin de Marquain et la résidence Grande Barre - sera complètement fermée et ce, jour et nuit.

Comme chacun a pu le constater, les travaux de pavage de la rue du Cygne se prolongent au-delà de la date initialement annoncée. Ce dimanche 19 juin, un jour supplémentaire a été nécessaire pour les travaux de peinture déjà réalisés sous le pont du Viaduc. Ce lundi 20 juin, une grue sera installée à la rue de la Citadelle. Déviations habituelles pour cette zone de chantier CHwapi. Ces 20 et 21 juin, réparation d'un égouttage cassé au 109 de la rue de la Lys. Les travaux s'effectueront dans le virage et nécessiteront l'usage de feux tricolores de chantier.

La semaine prochaine, la SWDE devrait poursuivre ses travaux au carrefour formé par la rue de la Borgnette et la rue des Prés. Les dispositions actuelles restent d'application. La circulation sera autorisée dans le sens carrefour de la Borgnette - rues des Prés/de la Borgnette mais interdite dans le sens rues des Prés/de la Borgnette - carrefour Borgnette/avenue de Maire.