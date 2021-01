En 2021, Brunehaut veut intensifier sa ruralité, le bien-être et les services à la population Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Dans une vidéo où il présente ses vœux aux Brunehautois, Pierre Wacquier a levé le voile sur certains objectifs fixés par la commune pour les douze mois à venir. © DR

Les premiers jours de janvier sont synonymes des vœux adressés à la population ainsi qu'au personnel communal à Brunehaut. Malheureusement, la crise sanitaire ne permet toujours pas les rassemblements comme on les connaît historiquement en cette période de l'année. Alors, comme l'ont fait ses homologues de Tournai, d'Antoing et de bien d'autres communes, le bourgmestre Pierre Wacquier a utilisé la vidéo pour s'adresser à ses citoyens.



Ainsi, comme il l'explique, le monde entier a vécu une année 2020 difficile, très pénible. Mais que réserve 2021 pour la commune de Brunehaut ?



"Nous voulons intensifier le bien-être qui caractérise notre commune, explique dans un premier temps le mayeur. Nous voulons également intensifier sa ruralité qui est son fil conducteur. Enfin, la commune veut intensifier ses services, là encore pour le bien-être de tous les citoyens." Des travaux sont encore en perspective. Ils permettront notamment la sécurisation des piétons, des cyclistes. "Nos enfants vont retourner à la piscine mi-janvier, le Brunehall va rouvrir ses activités pour les moins de 12 ans et, bientôt, l'accueil extra-scolaire prendra ses quartiers dans une toute nouvelle maison multiservices au cœur de notre parc. Bref, plein de projets dans nos tablettes."



En 2021, la commune veut également intensifier le dialogue avec les citoyens. "Clairement, nous voulons communiquer nos grands projets, les grandes décisions du collège communal et du conseil communal. Dès à présent, sur le site de la commune ou sur ses réseaux sociaux, il sera possible de consulter ces projets et grandes décisions."



Dans ses vœux, Pierre Wacquier tenait enfin à afficher tout son respect envers l'attitude qu'il estime réfléchie et responsable des Brunehautois durant cette période austère. "Je suis fier des citoyens, du personnel communal, du personnel enseignant, du personnel du CPAS et de la directrice générale qui a orchestré ce bouclier sanitaire malgré les critiques, elle a protégé nos citoyens et leurs proches. Chapeau aussi au personnel soignant, à domicile ou dans les homes qui a souvent hypotéqué sa propre santé pour celle des autres." Le bourgmestre propose un contrat d'optimisme à sa population. "Ensemble, soyons solidaires et fort. Dans le respect des autres, cela nous rendra joie et courage."