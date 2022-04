La vingt-cinquième édition du salon littéraire s’est vécue dans un nouveau lieu, samedi et dimanche. Parrainé par Pierre Dujardin (botaniste) et Michelle Fourez (romancière), il a bénéficié de nombreuses collaborations: la bibliothèque, le conservatoire, le musée d’Histoire naturelle. Les Écrivains publics ont rassemblé de nombreux amoureux des mots, des écrivains, artistes et conférenciers ont passionné des publics intéressés par les arts plastiques, le jardinage, la littérature.