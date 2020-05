Vous l’aurez constaté, les fraises font leur grand retour, notamment dans les plaines de l’Escaut. La saison a bel et bien commencé, en particulier pour la fraise de pleine terre. Le territoire des plaines de l’Escaut englobe de nombreux producteurs de fraises, du maraîcher diversifié au producteur spécialisé.

"Alors oui, il a fait très beau en mars et avril, mais même sous serre, il faut un peu de temps dans nos régions pour que les fraisiers fleurissent et donnent leurs premiers fruits bien charnus. Elles vont donc remplir petit à petit les étals , c onfie Lucie Verhelpen, en charge des circuits courts au niveau du parc naturel. Selon les variétés, ce petit plaisir pourra continuer jusqu’à l’été et même jusqu’en septembre-octobre pour les remontantes puisque les pieds produisent plusieurs fois. Charlotte, Ciflorette, Cléry, Darselect, Mara des Bois… Il y en a pour tous les goûts !"

Les fraises ont bien entendu des propriétés gustatives qui ne sont plus à démontrer. Non seulement elles donnent des couleurs à nos assiettes, mais elles apportent aussi une bonne dose de vitamines et d’antioxydants. Peu caloriques, elles sont à consommer sans modération !

"Principalement consommée crue, la fraise peut également se prêter à des cuissons rapides à la poêle ou au four en papillote. Elle se cuisine volontiers, que ce soit en version sucrée ou en version salée. Tentez l’expérience, vous ne serez pas déçus" , assure Lucie Verhelpen.

Vous pouvez consulter la carte des producteurs locaux sur www.plainesdelescaut.be (onglet cartographie). Vous y retrouverez leurs coordonnées en cochant Fraises dans tri des fruits et légumes.

"Nous essayons de garder la base de données à jour. Cependant, il est possible que certaines informations nous échappent. Si vous constatez un manquement, une erreur ou s’il y a une modification à apporter, contactez-nous et nous actualiserons la carte avec plaisir" , c onclut Lucie.

Infos aussi sur la page Facebook du parc naturel des Plaines de l’Escaut.

G.Dx