Depuis 2014, l’IFAPME propose des bourses de mobilité internationale à ses apprenants grâce au projet HORECVET du programme européen Erasmus +.

L’objectif de ce projet consiste à permettre aux apprenants IFAPME, inscrits dans une formation du secteur de l’alimentation, en thanatopraxie mais également en viticulture/œnologie d’effectuer une partie de leur apprentissage pratique dans une entreprise située dans un autre pays de l’Union européenne.

Axées sur la pratique et le savoir-faire, ces bourses couvrent tout ou partie des stages en entreprise obligatoires et nécessaires à l’obtention du diplôme. Véritable atout pour l’insertion professionnelle des jeunes, c’est également une expérience riche sur tous les plans : personnel, social et culturel

Ce projet est une collaboration de l’IFAPME avec différents partenaires d’Europe comme l’Académie des langues France Méditerranée (Alfmed, basée à Perpignan), Foyle International basé à Derry en Irlande du Nord ou encore l’Institut belge de thanatopraxie.

En 2019, 23 apprenants ont bénéficié d’une bourse de mobilité. "Mon stage chez Pascal Borrell s’est très bien passé. J’ai appris beaucoup de choses et travaillé avec beaucoup de produits que je ne connaissais pas. Ce séjour a été très enrichissant", souligne Mirco, apprenant en année préparatoire pour la formation en apprentissage cuisinier-cuisinier travaillant seul, parti également à Perpignan.

Deux nouveaux partenaires

En 2020, le projet HORECVET est toujours d’actualité et évolue… En effet, les apprenants inscrits dans la formation d’exploitant de manège auront, dès cette année, la possibilité de bénéficier d’une bourse Erasmus pour effectuer leur stage à l’étranger.

Toujours au rayon nouveautés, deux nouveaux partenaires viennent également compléter l’offre de mobilité : la Maison familiale et rurale de Saint-Flour (France) et Esmovia à Valence (Espagne). HORECVET 2020 est sur les rails et d’ores et déjà lancé avec des inscriptions qui se clôtureront le 14 février prochain !