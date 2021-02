Plus de deux mois après sa fermeture, Pairi Daiza prépare son retour aux affaires. Alors que le parc espérait ouvrir durant les fêtes de fin d’année, il a fallu se montrer patient du côté des travailleurs et de la direction. Mais suite au dernier Comité de concertation, vendredi dernier, la bonne nouvelle est arrivée et les visiteurs vont pouvoir faire leur retour dans les allées du parc de 75 hectares. "Tous les espaces extérieurs seront accessibles, mais ce ne sera pas le cas pour les espaces couverts, précise Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza. Nous respectons à la lettre les règles émises par les autorités et nous n’ouvrirons évidemment le parc qu’à un nombre limité de personnes, soit moins d’un tiers de la capacité maximale. C’est d’ailleurs en dessous de la limite autorisée car nous voulons éviter les rassemblements, même si le parc est énorme."