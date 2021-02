En recherche d'une surprise pour la Saint-Valentin ? La bibliothèque de Tournai peut vous aider ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le samedi 13 février, les bibliothécaires vont prendre un peu d'avance et vont enfiler leurs ailes de Cupidon pour offrir un moment de lecture inoubliable ! © Michael Fenton/Unsplash

La fête des amoureux approche tout doucement et, en cette période particulière, certaines personnes se demandent encore comment surprendre leur Valentin, leur Valentine. La bibliothèque de Tournai peut les aider ! Les animatrices ont en effet souhaité partager les plus beaux textes d'amour issus de leurs collections.



Ainsi, le samedi 13 février, les bibliothécaires enfileront leurs ailes de Cupidon et viendront jusqu'au domicile l'élu ou de l'élue du cœur des personnes qui en feront la demande afin de lui offrir un moment de lecture inoubliable.



"Un cadeau surprenant, gratuit, romantique, local... et plus original que des chocolats !", assure avec humour Mélanie Delmée, chargée de communication du réseau des bibliothèques de la ville de Tournai.



Pour pouvoir profiter de cette initiative, réservée aux habitants de Tournai, une inscription est nécessaire par mail via bibliotheque@tournai.be.