En zone 70 km/h cette fois, des automobilistes ont été flashés à 109 et 115 km/h à Hertain.



"Respectez les vitesses ! Vous mettez votre vie en danger mais également celle des autres !"

La semaine dernière, la zone de police du Tournaisis (Antoing, Brunehaut, Rumes et Tournai) a procédé à des contrôles de vitesse en divers endroits du territoire tournaisien.Cela a été le cas à la rue de Bailleul (Ramegnies-Chin), chaussée de Lille (Hertain et Tournai), rue Delannay (Froidmont), rue de Roubaix (Templeuve), route Provinciale et route de Velaines (Mourcourt).Sur les 2 872 véhicules qui ont ainsi été contrôlés, 86 étaient en infraction., souligne la zone de police. En zone 50 km/h, un conducteur a été flashé à 89 km/h à Templeuve. Un autre l'a quant à lui été à 111 km/h sur la route de Velaines à Mourcourt !