L’incident survenu lundi 13 septembre au moment des manœuvres d’essai du pont Notre-Dame a laissé des traces. En effet, à la suite de plusieurs analyses et expertises réalisées sur l’ouvrage, sa structure et ses mécanismes de levage, il est désormais confirmé que les deux portiques du pont (structures en U qui le soutiennent et s’insèrent dans les culées lors des montées et descentes) ont été sérieusement endommagés.

Pour des raisons de pérennité de l’ouvrage et de sécurité, il n’est dès lors pas envisageable de les conserver. Même l’utilisation à titre provisoire de ces portiques en attendant la fabrication de nouveaux s’avère impossible, ce qui contraint le SPW à maintenir l’ouvrage en position haute pour l’instant.

L’entrepreneur général met actuellement en oeuvre la solution qui a été privilégiée par l’Administration, à savoir la fabrication de nouveaux portiques de levage du pont (en cours en atelier). ; la construction et le placement de deux supports provisoires destinés à reprendre la charge du tablier du pont en position haute (position actuelle) durant les opérations de démontage des structures endommagées, ce qui permettra le maintien de la navigation sous l’ouvrage; le remplacement des portiques abîmés, en utilisant ces supports provisoires.

Le tablier du pont devra être successivement glissé côté rue Royale, puis rue de l’Hôpital Notre-Dame, afin de dégager l’espace nécessaire à l’extraction des deux anciens portiques hors des culées. Cette méthode ne nécessitera donc pas le retour de l’imposante grue qui avait servi à la mise en place du nouveau tablier, réduisant de la sorte les impacts du chantier sur la circulation dans le quartier.

À l’heure actuelle et selon les informations dont l’Administration est en possession, le planning soumis par l’entreprise laisse entrevoir une réouverture du pont aux environs de la mi-décembre.