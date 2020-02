petit-enghien Des bénévoles mènent des opérations de sauvetage dans le bois de Strihoux.

Àl’approche de la migration printanière des batraciens, l’ASBL Enghien Environnement-Nature et Transition a programmé diverses activités de sensibilisation à la protection de ces animaux qui, en raison de la destruction de leur habitat, se font régulièrement écraser sur nos routes en cette période de l’année.

Ces activités auront lieu durant les deux prochains mois en partenariat avec la Région wallonne (DNF) et le service Environnement de la ville d’Enghien. Le premier rendez-vous est fixé ce dimanche 2 février, de 14 h à 17 h, au bois de Strihoux, à Petit-Enghien.

"Afin de permettre aux grenouilles et autres batraciens de se rendre sur leur lieu de reproduction sans risquer de perdre la vie sous les roues des voitures ou en se faisant aspirer par celles-ci, la Ville a mis en place depuis 2015 des bâches le long de la drève du Corps de Garde", rappelle Juliette Malaise, coordinatrice du projet.

Ces bâches redirigent crapauds, grenouilles, tritons et salamandres vers deux tunnels (crapauducs) qui les mènent directement à l’étang en évitant la circulation automobile. Mais au fil du temps, celles-ci se sont soulevées et un espace s’est créé entre le sol et le bas des bâches, ce qui permet aux batraciens d’atteindre à nouveau la voirie.

Le chantier prévu ce dimanche a justement pour objectif de remettre en état ce dispositif de sécurisation du parcours des batraciens. Si vous êtes intéressés, n’oubliez pas de vous équiper d’une pelle, une bêche ou tout autre outil susceptible de vous aider.

Dans le cadre du second rendez-vous programmé le dimanche 16 février, de 14 h 30 à 17 h, à l’annexe de la maison Jonathas, petits et grands pourront assister à une séance d’information sur les opérations de sauvetage des batraciens entreprises lors de leur migration dans l’entité de mi-février à fin mars.

Chaque année, l’ASBL EENT est d’ailleurs toujours à la recherche de volontaires pour ces opérations nocturnes qui consistent à aider les amphibiens à traverser la route. Depuis 25 ans, cette assistance a lieu tous les soirs durant cette période (15 février/29 mars) à partir du coucher du soleil (19 h 30) jusqu’à 21 h 30. Le rendez-vous est fixé au carrefour entre la drève du Corps de Garde, la drève du Tarin et celle de l’Étang dont un tronçon sera fermé à la circulation sur base d’un arrêté de police.

B.D