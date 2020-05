Les Enghiennois ont la possibilité de déposer leurs PMC au recyparc mais aussi dans des points d’apports volontaires, soit des conteneurs enterrés, répartis en 13 lieux de l’entité. L’arrêt de la collecte des sacs bleus en porte-à-porte dans la commune, prévu en juin, est cependant postposé de trois mois.

On connaissait les collectes en points d’apports volontaires (PAV) destinés à recevoir soit les déchets résiduels (non recyclables), soit les déchets organiques (de cuisine). Le 1er janvier dernier, la ville d’Enghien franchissait un pas supplémentaire avec la mise à disposition de PAV destinés aux PMC, devenant commune pilote en Wallonie. La reprise des sacs bleus en porte-à-porte devait ainsi être supprimée en juin, laissant cinq mois aux habitants pour se familiariser avec les autres modes de collectes mis à leur disposition.

Les incertitudes liées à la crise du coronavirus ont cependant abouti à la décision de prolonger de trois mois la collecte des PMC en porte-à-porte (tous les 15 jours), soit jusqu’au 31 août prochain, de façon à laisser à chacun suffisamment de temps pour adapter ses habitudes.

La mise à disposition de conteneurs enterrés installés dans l’espace public présente l’avantage d’offrir plus de liberté aux citoyens, qui peuvent se débarrasser de leurs déchets 7 jours sur 7 et dans une large plage horaire (de 6h à 22h). C’est aussi moins de camions sur les routes et donc, moins de coûts pour la collectivité et moins d’émissions de CO2. Proches des usagers et régulièrement nettoyés, les conteneurs sont vidangés au minimum une fois par semaine.

A noter que la collecte des déchets ménagers résiduels en porte-à-porte est maintenue à Enghien toutes les deux semaines et celle des papiers/cartons, une fois par mois.

Échanger votre carte d’accès au recyparc contre une neuve vous permettra d’accéder aussi aux Points d’Apports Volontaires. Le dépôt des PMC dans les PAV est gratuit, tout comme pour le verre et des déchets organiques. Et pour les déchets résiduels, la ville d’Enghien octroie de 10 à 30 dépôts gratuits selon la composition du ménage, au-delà desquels un tarif de 0,50 € sera demandé par dépôt supplémentaire.