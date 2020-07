Tout le monde sera d’accord pour dire que gérer la mobilité, et donc le stationnement, à Tournai est tout sauf un long fleuve tranquille. Ce nouveau plan de stationnement ne facilitera malheureusement pas encore les choses. En théorie, il est correct de dire qu’il n’est pas autorisé de prolonger son temps de stationnement en zone bleue en tournant simplement son disque. Vous habitez à Tournai ? Il y a la carte riverain. Vous travaillez à Tournai ? Il y a la carte travailleur. Dans la pratique, des situations finiront par poser problème. Prenons par exemple le cas d’un Mouscronnois ou d’un Athois qui fait usage de sa voiture pour se rendre à Tournai où il doit assister à une audience du tribunal correctionnel qui peut durer bien plus longtemps que deux petites heures. Alors qu’il aura stationné son véhicule aux alentours du palais de justice, où l’on retrouve pour rappel des zones bleues, devra-t-il quitter l’audience pour aller déplacer son véhicule ? Théoriquement, oui… Il pourra toujours se garer en dehors de la ville où le parking est gratuit mais est-ce possible pour tout le monde ?

M. Del.