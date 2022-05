"Stop au béton svp." Les doléances des riverains d’Ere et de Willemeau vont probablement rester vaines. Sur l’ancienne ligne de chemin de fer, la Ville de Tournai projette d’aménager un pré-RAVeL long d’un peu plus de 4 kilomètres entre le cimetière de Willemeau et la rue Général Piron, à Tournai.

Dans le village d’Ere, le projet a ses détracteurs. Certains riverains estiment qu‘on y "sacrifierait un coin de nature." Une liaison bétonnée, est-ce judicieux ? " L’ancienne ligne est praticable par temps sec et se destine à un usage vélo-loisir. L’objectif de ce projet subsidié par la Région wallonne, c’est de favoriser l’usage "vélo-taf", donc une pratique quotidienne de la bicyclette, explique Jean-François Letulle, l’échevin de la Mobilité. Or, dès qu’il pleut, la boue représente une contrainte importante pour celui qui veut se rendre au travail à vélo. On vise un réseau praticable 365 jours par an, puisqu’il y a aussi des gens qui se déplacent en trottinette."