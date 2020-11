Ere: deux individus pris en flagrant délit de vol de câbles métalliques Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Deux individus ont été interpellés et privés de leur liberté. © GUILLAUME JC

C'est via sa page Facebook que la zone de police du Tournaisis a détaillé les faits survenus le dimanche 8 novembre dernier, vers 9h45, sur le site de l'ancienne usine des Textiles d'Ere.



Une équipe de police s'était en effet rendue sur place afin de vérifier la sécurité des lieux. C'est en pénétrant dans l'usine que les policiers ont surpris deux individus occupés à découper des câbles métalliques dans le but de les revendre.



Évidemment, à la vue de la police, les voleurs ont tenté de s'échapper. Malheureusement pour eux, ils étaient également surveillés par l'hélicoptère de la police fédérale.



"D'origine française et âgés de 23 et 44 ans, ils ont été interpellés en flagrant délit de vol et privés de leur liberté par le substitut du procureur du roi", détaille la zone de police du Tournaisis.