La ferme des Coquelicots située Ere exerce l'agriculture biologique et propose notamment des légumes diversifiés de plein champ. Les responsables ont décidé de mettre les petits plats dans les grands cet été. Effectivement tous les samedis du mois de juillet et d'août, des activités pour tous les âges seront proposées.

"Il y a deux ans, on avait participé aux fermes ouvertes. Comme nous aimons rencontrer des personnes, nous avons voulu créer un événement cette année", déclare Pierre Van de Wiele.

Dès ce samedi de 12h30 à 22h30, il sera donc possible pour les petits et les grands de venir profiter du cadre agréable de la ferme des Coquelicots. En journée, Pierre vous propose d'aller à la rencontre de ses chèvres, de découvrir leur mode de vie, la journée type d'un éleveur et le mode de fabrication de ses fromages et yaourts. Il sera également possible de visiter une ruche et de rencontrer les abeilles. Une animation nature Sur les traces des mammifères sauvages de la Wallonie picarde est aussi programmée pour les familles et enfin, une initiation à la danse africaine au rythme des djembés et du balafon.

Tous les soirs, deux concerts sont proposés avec des groupes de la région. Ce samedi 10 juillet, c'est l'artiste Issiaka Koita, reconnu au Burkina Faso, qui fera découvrir sa musique accompagné de deux musiciens et d'un danseur. Le groupe Hazy quintet, un quintet de jazz Franco-belge constitué de Lillois et de Tournaisiens ayant étudié tous les 5 au conservatoire de Lille, sera également présent. Ce groupe qui vous fait voyager à travers les différentes époques du jazz moderne comme traditionnel. De Clifford Brown à Chick Corea en passant par Pat Metheny,Bob Reynolds,Bill Evans ou encore Roy Hargrove, le Quintet passe d'ambiances calmes et aériennes à des cadences groovy et funky.