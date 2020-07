Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce jeudi qu'un incendie s'était déclaré dans l'entreprise "Omicagroups" implantée le long de la chaussée de Douai (bâtiments de l'ex Textiles d'Ere)à Tournai. Venant des casernes de Tournai et de Péruwelz, deux autopompes, deux camions citernes, un camion-élévateur et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux.

"L'incendie s'est déclaré dans une zone de stockage d'éléments en plastique qui à présent se consument", expliquait vers 14h00 le capitaine Johan Fastrez qui dirige l'intervention. L'incendie est toujours en cours et d'importantes fumées se dégagent du bâtiment. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie.

Spécialisée dans le recyclage, la société "Omicagroups" à Tournai s'est principalement orientée vers la valorisation de produits issus de résidus de broyage automobile en fin de vie en leur conférant, une fois traités, le statut de véritables produits pour une utilisation diversifiée et répondant aux normes en vigueur.