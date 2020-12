Ere: un chantier d'envergure mené par Ipalle Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un chantier est en cours à Ere et consiste essentiellement en la pose de collecteurs afin d'acheminer les eaux usées vers la station de pompage du Pont à Rieu, dont les eaux sont ensuite traitées à la station d'épuration de Chercq. © DR

L'intercommunale Ipalle mène un chantier relatif à la pose de collecteurs entre la rue du Moulin à l'Eau et l'amont du réseau existant, à la rue des Carrières. Un tracé qui consiste en une succession de collecteurs gravitaires, de stations de pompage et de refoulements.



Les travaux sont menés en différentes phases. Actuellement, ils portent simultanément sur deux carrefours, une seule et même déviation a pu être mise en place. Ainsi, les carrefours concernés par la fermeture sont ceux des rues du Vert Galant et du Moulin à l'Eau ainsi que des rues des Pères et du Château d'Ere. "Leur réouverture à la circulation est prévue pour les congés de Noël et ceux-ci ne devraient ensuite plus être impactés par les travaux qui restent toutefois tributaires des conditions climatiques", détaille-t-on du côté de l'intercommunale.



Une signalisation adaptée a été mise en place tandis que des plans de déviation ont été réalisés par les services de police. Le stationnement n'est pas possible des deux côtés de la voirie et l'accès pour les piétons est sécurisé. Des panneaux de chantier ont également été installés et un toute-boîte a été distribué. Un nouveau planning sera établi après les congés pour l'exécution des prochaines phases du chantier portant cette fois sur la rue du Château d'Ere et la rue des Carrières.



"L'objectif est d'acheminer les eaux usées vers la station de pompage du Pont à Rieu, dont les eaux sont traitées à la station d'épuration de Chercq. D'un montant de 2,6 millions à charge de la SPGE (Société Publique de Gestion de l'Eau NdlR) , le chantier comprend la réalisation et la pose de 1 366 mètres de collecteurs gravitaires, 85 mètres de fonçages, 4 stations de pompage, 1 140 mètres de refoulements et 15 déversoirs d'orage."