Après avoir contracté un Covid lourd à la fin du mois d’avril, Eric a passé trois semaines au centre hospitalier EpiCURA à Ath. Mais grâce à un tout nouveau système de suivi des patients à distance, l’homme âgé de 56 ans a pu rentrer plus tôt chez lui suite à un séjour éprouvant. "Ça fout la trouille, je ne souhaite ça à personne", souffle-t-il d’emblée alors qu’il n’a pas encore récupéré la totalité de sa capacité respiratoire.

"Cela fait maintenant une semaine que je suis sorti mais je continue d’être suivi à distance et tout se passe bien. J’ai reçu une application sur mon GSM et j’envoie ma tension, ma température et mon taux d’oxygène trois fois par jour via Bluetooth, tout est automatique.