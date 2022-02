"À l’heure où des économies d’énergie sont demandées à chaque citoyen et que le prix de l’électricité explose, je m’étonne de constater que l’éclairage public fonctionne 24 h sur 24 depuis plus d’un mois sur la nationale N 391, route provinciale reliant Escanaffles à Avelgem et plus particulièrement entre le carrefour de la rue du Hêtre et celui de la rue d’Anseroeul."

Alertée par un riverain, la Région wallonne lui a répondu qu’elle n’avait pas d’installation dans la zone. "L’éclairage de la N 391 est géré par Ores. Je vous invite donc à les contacter."