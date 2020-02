En dévoilant la plaque commémorative de l'événement, les Estaimpuisiens ont poussé un soupir de soulagement. "Ce chantier n'a que trop duré, mais aujourd'hui le travail accompli est à la hauteur de l'attente des familles avec de jeunes enfants", s'exclame, avec le sourire, le bourgmestre Daniel Senesael qui associe à sa jubilation l'ensemble des échevins et des conseilleurs communaux qui se sont toujours serré les coudes, sans voix discordantes.

Sophie Vervaecke, échevine des affaires sociales et de la petite enfance, partage l'émotion de cette heureuse conclusion avec la direction et le personnel de la crèche communale qui ont fait preuve d'énormément de patience, en cours de chantier. "L'extension du bâtiment, à l'étage, permet d'accueillir désormais huit petits bouts de chou de plus. Et, en passant de 42 à 50 bambins, nous avons augmenté le cadre du personnel d'un équivalent temps plein et demi. En donnant priorité aux puéricultrices, à temps partiel, et en engageant un infirmier à mi-temps", épilogue la grande Sophie! © Veys

Avec sa sensibilité d'enseignante et de militante écologiste, la ministre Bénédicte Linard résume les qualités de la réalisation estaimpuisienne, en faveur de la petite enfance. "Les gosses d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et l'on sait que c'est au cours des deux premières années qui suivent la naissance que se joue, de manière déterminante, le développement de l'enfant. En associant les vertus d'un environnement sain et éco-responsable, dans le choix des matériaux et la conception de cette extension, vous démontrez qu'il est possible d'incarner une transition écologique sociale solidaire", conclut l'hôte de marque de la cité du Satcheu.