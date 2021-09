La Commune d’Estaimpuis a fait de la mobilité l’une des priorités de son Plan Stratégique Transversal. “Ce n’est pas l’apanage des grandes villes", insiste le bourgmestre Daniel Senesael. "Il faut aussi s’y intéresser et la prendre au sérieux dans un milieu plus rural. C’est ainsi que nous avons engagé un conseiller en mobilité et que nous espérons prochainement pouvoir nous doter d’un plan communal de mobilité pour mener à bien nos projets en la matière.”

Dans cette perspective, et après la “journée sans voiture” décrétée le dimanche 5 septembre dernier, à l’occasion du semi-marathon, la Commune a décidé de s’inscrire dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, une première pour elle. “La Semaine de la Mobilité, qui plébiscite traditionnellement le vélo, brassera, à Estaimpuis, tous les modes de transport et se penchera davantage sur les déplacements dans nos communes rurales, relève Quentin Huart, échevin en charge de la Mobilité. Par cette action, nous voulons toucher tous les types de publics, mais aussi rendre les citoyens actifs, et pas seulement spectateurs.”