Le dossier préoccupe un seul homme, parfois pris entre deux feux. "Il n’est pas toujours évident de rapprocher les points de vue des échevins de l’Agriculture et de la Mobilité", ironise Quentin Huart.

Dans l’affaire de l’enterrement, ni vu ni connu, du chemin des Morts, le fils d’agriculteur peut imaginer le raisonnement du fermier de Pecq qui refusait, jusqu’à jeudi dernier, d’entendre raison.

"Ce sentier pédestre appartient à l’espace public et au patrimoine de la commune d’Estaimpuis. Et ce n’est pas parce que, d’autorité, Monsieur Coudou a comblé le fossé et détruit la piedsente, séparant deux parcelles qu’il cultive, que nous devions accepter le fait accompli", rappelle l’échevin Huart, à l’adresse des conseillers communaux qui l’interrogent sur l’audience de conciliation de la semaine.

Pour sortir de l’impasse

"Dès le premier semestre 2019, j’ai tenté un arbitrage entre les parties. Mais, l’agriculteur campait sur ses positions en affirmant que ce chemin n’avait plus lieu d’être. De fait, après avoir comblé le fossé, sans autorisation de l’urbanisme, et labouré le petit chemin qui traverse, à travers champs, la frontière jusqu’à Leers France, plus personne ne pouvait faire usage du sentier", reconnaît, avec un brin de sarcasme, le mandataire qui possède, au demeurant, le bon sens des hommes de la terre.

Dans le prétoire

Comme la discussion, entre quatre yeux, s’embourbait, Quentin Huart a tenu tête, suivi, en ce sens, par le collège communal.

"Nous avons pris conseil auprès de Maître Lavens pour porter le litige devant les tribunaux. Le 9 janvier dernier, Alain Coudou ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation qui avait été reportée, par défaut, au 20 février", rappelle, en quelques dates, notre interlocuteur, tout en résumant cette sombre histoire de morts que personne ne veut voir enterrée.

Entre-temps, la donne a changé, car la mairie de Leers a pris la décision de rétablir, sur le territoire français, le fossé comblé par le fermier sans-gêne.

"Et ce jeudi, devant le prétoire, entendant sans doute l’argument du défenseur de la commune d’Estaimpuis, qui agitait, telle une épée de Damoclès, l’amende pénale pour infraction au code de la Région wallonne en matière de comblement de fossés, la partie adverse s’est ravisée", constate l’échevin de la Mobilité.

"Selon Maître Lavens, le fermier semblerait enclin à discuter de la largeur du sentier et de la nature du terrassement pour ressusciter, en quelque sorte, le chemin des Morts. Reste toujours le litige du fossé qui doit également être réglé sur le territoire belge si l’on veut que l’ouvrage serve effectivement à la rétention des eaux en cas de fortes pluies", conclut l’échevin de l’Agriculture.

Et Quentin Huart d’en appeler à la participation des Estaimpuisiens à œuvrer au chantier de restauration du sentier de Gibraltar, à Néchin, le samedi 7 mars, de 10 heures à midi.

Avant de prendre part au Trail des Censes qui emprunte, le 5 avril, les sentiers à travers champs et les cours de fermes.