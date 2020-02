Les petites maisons mobiles pourraient s'implanter à Estaimpuis et leurs habitants s'y domicilier.

Depuis septembre 2019, le Code wallon du Logement reconnaît la notion d’habitat léger. "Il s’agit d’une alternative à la construction traditionnelle, répondant à des normes strictes de performance énergétique. Un habitat mobile qui doit être démontable, d’un encombrement réduit et installable sans fondation, ni raccordement aux impétrants" , résume l’échevin de l’Urbanisme. "Une entité rurale, comme celle d’Estaimpuis, correspond parfaitement au cadre de vie en tiny house. Encore faut-il encadrer le projet et proposer une solution d’accueil qui permette la domiciliation des résidents" , ajoute Quentin Huart. Sans plus attendre, une réunion d’information se tiendra, en mars prochain, à l’administration communale, pour répondre aux questions et aux attentes des futurs Estaimpuisiens qui aspirent à explorer ce concept.