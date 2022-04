Les classes de maternelle de l’école communale d’Estaimpuis réparties sur trois sites, c’est désormais de l’histoire ancienne. Grâce à la construction d’une extension à la rue de l’église, tous les élèves de maternelle sont regroupés dans un même lieu.

Après un an de travaux, la ministre de l’Enseignement Caroline Désir a été invitée à découvrir cette nouvelle aile que tous qualifient de "grande", "spacieuse", "lumineuse", "agréable". " Les élèves vont pouvoir bénéficier d’un environnement et d’un cadre de développement accueillants, épanouissants et bienveillants ", se satisfait la ministre de la FWB, saluant la concrétisation d’un travail de longue haleine. " C’est d’autant plus important pour l’enseignement maternel, où l’enfant va vivre des années importantes dans sa vie en matière de construction des savoirs et des compétences. "