Adeline Vandenberghe a le don pour les surprises. Des bonnes, comme à l’issue du scrutin communal en décrochant le 3e score pour sa première élection alors qu’elle est placée en milieu de liste. Elle aura aussi été la belle surprise au sein du nouveau collège estaimpuisien, maîtrisant ses dossiers et menant de nombreux projets dans le cadre de ses attributions. Des mauvaises, aussi, par le courrier adressé ce dimanche aux membres du conseil communal pour annoncer sa démission…

Le bourgmestre Daniel Senesael ne s’y attendait pas. "C’est bien sûr une déception de la perdre parce qu’elle a effectué un travail considérable avec conscience professionnelle, dans la bienveillance et le respect d’autrui, avec discernement, conviction et passion, dans la bonne humeur et son sourire radieux et solaire, pour le mieux-être des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens", relève-t-il. "Cela a été un bonheur de travailler avec elle ; c’est une personne exceptionnelle sur qui on pouvait toujours compter et qui s’est toujours investie à fond dans ses dossiers."

Si on savait les divergences et les tensions entre la jeune échevine (et d’autres échevins) et le bourgmestre, sa démission et son retrait du monde politique semblent davantage relever d’une défiance envers la politique au-delà de la commune.