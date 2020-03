Le directeur de l’Eurométropole, Loïc Delhuvenne, se livre à travers une tribune à propos de la crise actuelle liée au coronavirus.

"La semaine a débuté et les annulations de réunion s’abattent. Nos partenaires français ne se déplaceront pas à Courtrai dans le cadre d’une rencontre transfrontalière. Face à cela, deux types d’informations nous arrivent. Certaines conseillent de tout annuler, d’autres obligent de tout annuler. Des incohérences émanant de territoires voisins alors que la frontière est invisible. Très bien mais que faire avec tout cela ?"

Il parle de véritable incohérence. "Conscients des facteurs de risques et sanitaires, faisant face à des mesures contradictoires et non concertées, nous vivons l’incohérence en tant qu’organisation transfrontalière. Vive la lasagne belge, bonjour la lasagne européenne. La coordination européenne montre ses limites et se trouve face à ses propres démons. En tant qu’européen convaincu, je me dois de le constater, l’Union européenne peine à gérer cette situation. Les gestionnaires des organisations transfrontalières vivront une crise managériale, c’est sûr. Qui nous donne les consignes, d’où les prenons-nous, qui est notre hiérarchie ?"

COVID-19 et après ?

Il fustige aussi le manque de communication. "Nous sommes face à un cas d’école ! Le COVID-19 a révélé le manque de communication et de concertation des États de l’Union européenne. Comment expliquer à la population que les procédures françaises ne sont pas les procédures italiennes, ni même belges ? Comment expliquer à notre peuple que face à une propagation d’un virus, qui ne connaît pas le mot frontière, que la gestion de la santé publique soit si différente d’une zone européenne à une autre, voire même à l’échelle mondiale ?"

Il aurait souhaité des actions communes. "Je ne remets pas en cause la réflexion menée par les ministres de la Santé des États membres qui tentent de trouver un terrain d’entente sur les procédures communes, je remets en cause le manque d’actions communes ! Réfléchir ensemble, c’est bien, agir de manière collective au nom du bien-être commun et de la santé publique européenne, c’est mieux."

L’Union européenne doit comprendre qu’elle se tire une balle dans le pied, dit-il. "Elle renforce, par cette attitude de non-concertation, les positions des eurosceptiques ou encore des europhobes. Les défis pour l’Europe sont encore nombreux, ce n’est ici que le sommet de l’iceberg. Je suis convaincu que l’Union européenne ne peut que se renforcer qu’en légiférant urgemment via une véritable politique commune en matière sanitaire. Dans ce cadre-ci, les frontières administratives doivent être supprimées. Ce dont nous parlons et nous nous soucions aujourd’hui, c’est de la santé de nos familles et de nos voisins ! Plus que jamais, la coopération entre les territoires européens apparaît comme une démarche vitale pour nous, citoyens !"