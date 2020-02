ath L’espace gallo-romain initie les enfants aux jeux antiques pendant les vacances de carnaval

La météo n’annonce rien de bien folichon durant les vacances de carnaval. Si vous avez des enfants et que vous ne savez pas vraiment comment les divertir à la maison, sachez que l’espace gallo-romain propose tout au long de cette semaine des activités familiales à la fois ludiques et instructives comme 55 autres musées wallons et bruxellois (Marmaille) dont celui des Arts de la marionnette à Tournai.

Les animations prévues dans la cité des Géants permettront aux petits et grands de (re)découvrir ce très beau musée athois où sont notamment exposées dans des caissons en verre climatisés deux barques datant de l’époque gallo-romaine.

Exhumées à la fin du siècle dernier lors de fouilles archéologiques à Pommerœul, ces pièces remarquables ont forgé la réputation (inter)nationale de l’espace gallo-romain qui, en moyenne, enregistre 10 000 entrées annuelles dont un grand nombre d’établissements scolaires.

Inauguré en 1997, sur le site de l’ancien conservatoire de musique, l’espace gallo-romain vient récemment de recevoir quatre soleils (sur une échelle de un à cinq) qui sont aux attractions touristiques wallonnes ce que les étoiles sont aux hôtels et les épis aux gîtes.

Cette reconnaissance octroyée par le Commissariat général au tourisme (SPW) se base sur divers critères de qualité tels que l’accueil et le confort de visite sans oublier la proximité d’un parking pour les voitures et les cyclistes ou encore des aménagements facilitant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Du mardi 25 au vendredi 28 février, de 14h à 16h30, le musée de la rue de Nazareth fixe rendez-vous aux familles ayant des enfants de 6 à 12 ans.

"Ces derniers pourront s’initier à différents jeux de l’Antiquité romaine auxquels s’adonnaient à cette époque les garçons et les filles de leur âge. Ils auront même l’occasion de fabriquer le leur et de repartir avec à la maison", indique Florine Blin, archéologue et responsable des collections du musée.

Introuvables dans le commerce, ces jeux de stratégie et d’adresse dont les règles sont mentionnées dans des ouvrages consacrés à cette lointaine période de l’histoire, ont été reconstitués de manière artisanale à partir d’éléments archéologiques attestant de leur existence du temps de la Rome antique…

Infos au 068.681.320 et sur www.espacegalloromain.be.

Bruno Deheneffe