Voilà maintenant 10 ans qu'Evan Flipo a pris goût à la guitare. Après eu la chance de se présenter sur scène avec des musiciens, ce passionné de musique a décidé de se lancer en solo. Le 14 janvier dernier, ce tournaisien a dévoilé sur sa chaîne Youtube son tout nouveau signe intitulé: " Toute la Nuit" . A la fois entraînante et sensible, cette mélodie nous emporte et nous touche en plein coeur. En visionnant le clip, beaucoup auront reconnu les célèbres rues de la Cité des Cinq Clochers. Pour cet auteur-compositeur, il était inévitable de valoriser sa ville.

"Pour ma part, la culture n'est pas assez mise en avant à Tournai", indique Evan Flipo. "A travers ce clip, j'ai voulu présenter l'ambiance et les belles rues de cette ville". Le 21 janvier, Evan a sorti son premier single 3 titres qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Travailleur et possédant des projets plein la tête, l'artiste est déjà occupé de travailler sur des musiques joyeuses qui sortiront courant de l'été 2022. "Mon style fait surtout référence à la musique française. J'apprécie également beaucoup le rap", précise Evan.

Des retours positifs

Avec la crise du coronavirus et toutes les conséquences que cela implique, Evan Flipo a dû s'adapter comme beaucoup d'autres artistes du secteur. "C'est difficile de se faire connaître auprès du public en ces temps difficiles. La culture est fortement impactée. Nous ne pouvons nous produire sur scène ou encore rencontrer le public lors d'autres événements. Fort heureusement, j'ai choisi les réseaux sociaux pour partager mon univers". Avec déjà plus de 2000 visionnages sur Youtube, les retours positifs du tube "Toute la Nuit" s'enchaînent. "J'ai été agréablement surpris des commentaires encourageants du public et j'espère qu'il me suivra dans mes prochains projets", conclut le musicien.