Durant le mois de décembre, les forces de l’ordre de la zone du Tournaisis ont réalisé des contrôles de vitesse en différents endroits: à la chaussée de Douai (Willemeau), à la chaussée de Willemeau, au boulevard Léopold et à la chaussée d’Antoing (Tournai), à la chaussée de Tournai (Ramegnies-Chin), sur la chaussée de Douai (Rumes), à la chaussée de Lannoy (Froyennes), au Vieux Chemin d’Ath (Warchin), sur la Grand’Route (Barry) ainsi qu’à la rue Michel Holyman (Vaulx).

Un chauffard flashé à 149 km/h sur une portion limitée à 70 km/h

Parmi les 6 447 véhicules contrôlés, 214 étaient en infraction. On ne peut que déplorer l’attitude de certains automobilistes qui, en zone 30 km/h, ont été flashés à 54 et 65 km/h. Des camions ont aussi été pris à 50 et 54 km/h.

Sur les voiries limitées à 50 km/h, des usagers ont été photographiés à 75, 76, 79, 83, 84, 96 km/h et même à 100 km/h.

C’est dans les zones 70 km/h que les plus grands excès de vitesse ont été constatés. La police du Tournaisis a signalé avoir flashé des conducteurs qui roulaient à 94 et à 120 km/h. La (triste) palme revient à un chauffard circulant à 149 km/h!