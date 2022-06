C’est le 1erweek-end d’octobre, symboliquement durant la fête des Hurlus, que le Hurlu Comedy Club sera inauguré dans le quartier de la gare de Mouscron. La programmation est déjà établie jusqu’en février, avec le Montpelliérain Kevin Levy "du duo Kevin & Tom" , Carlos Vaquera "pour du mentalisme" , le jeune Nicolas Lacroix hilarant avec ses vidéos Nico en vrai sur les réseaux – "Il est doué dans l’humour!" , Jean-Luc Fonck, Jovany "du Nord de la France qui est exceptionnel dans son style entre Courtemanche et Jim Carrey" mais encore Manon Lepomme, Sofia Syko, Sum, son collègue Martin Charlier, Funky Fab, Dave Parcœur, Isabelle Hauben, Kostia. Et bien sûr le maître des lieux qui s’y produira "en octobre pour les dernières dates de mon spectacle Médisant de scène et en janvier pour le rodage de mon nouveau!"