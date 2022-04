Souvenez-vous, c’était le 28 octobre 2020, au plus fort de la deuxième vague de coronavirus. Brigitte Aubert signait un arrêté de police ordonnant la fermeture de Famiflora pour non-respect des mesures sanitaires. Une pause forcée de quinze jours qui ternissait (encore) l’image du mastodonte de 25 000 m² installé au parc commercial Mains&Sabots. Un an et demi après les faits, les agissements de la société se sont invités au conseil communal d’Estaimpuis.

"La jardinerie Famiflora se vante d’être la plus importante de Belgique", entame le conseiller Écolo Patrick Vantomme. "Malheureusement, c’est aussi l’entreprise qui est la moins respectueuse des lois et des règlements au sein de notre entité (son siège social est à Mouscron mais le parc commercial est référencé à Estaimpuis). Elle est en litige avec la Zone de Secours sur l’aspect sécurité et méprise toutes les autorités en faisant du chantage à l’emploi. Je suis d’ailleurs étonné de voir leur publicité dans nos publications communales."