Si vous aimez les animaux, et plus particulièrement les chats, et que vous avez un minimum de temps libre, alors vous pourrez certainement venir en aide à l'asbl Félin pour l'autre.Cette dernière est en effet activement à la recherche de familles d'accueil qui pourront accueillir des petits chats avant en attendant leur adoption.D'autres bénévoles sont encore recherchés, notamment pour l'entretien de la chatterie où il est demandé de donner les médicaments, de socialiser les chatons, de faire les litières et de nettoyer les cages tout en donnant beaucoup d'amour à ces petites bêtes.Si vous avez l'âme d'un bricoleur, l'asbl recherche également des bénévoles pour l'entretien des extérieurs, mettre en peinture, poncer, etc.Des personnes pouvant aller conduire et recherche les chats chez les vétérinaires de l'asbl sont également recherchées tout comme d'autres pouvant incorporer l'équipe de trappage. Il leur sera demandé de trapper sur le terrain les chats sauvages à l'aide d'une cage piège afin de les déposer chez le vétérinaire pour la stérilisation. Une formation est prévue pour le fonctionnement de la cage.Les personnes qui souhaitent rejoindre l'équipe de l'asbl peuvent la contacter via sa page Facebook, Félin pour l'autre ASBL